BlaBlaCar оновлює функцію “Тільки для жінок”, з якою жінки можуть вибирати спільні поїздки лише з іншими жінками, якщо вони цього хочуть, і це допоможе їм почуватися комфортніше. Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Функція “Тільки для жінок” дає змогу жінкам подорожувати лише з іншими жінками, якщо вони цього бажають. Ця опція робить користування платформою для жінок більш гнучким та комфортним, створюючи додатковий рівень надійності. “Тільки для жінок” існує на BlaBlaCar з початку його роботи в Україні”, – зауважили в BlaBlaCar.

Після оновлення публікувати поїздку “Тільки для жінок” стало простіше, адже водійки тепер можуть активувати цю опцію безпосередньо під час створення поїздки. Раніше це можна було зробити тільки в додаткових налаштуваннях уже після публікації поїздки.

Крім того, такі поїздки тепер відображаються в загальній стрічці. Перед тим їм могли бачити тільки жінки, які увійшли в систему та скористалися спеціальним пошуковим фільтром.

Також в компанії додали, що загалом побачити поїздку “Тільки для жінок” в результатах пошуку можуть лише зареєстровані користувачки.

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Рішення оновити функцію пояснюють потребами спільноти BlaBlaCar. Майже половина активних пасажирок на платформі – жінки, від яких сервіс отримав 48% бронювань у 2023 році.

Компанія обіцяє, що з розширеною функцією водійки та пасажирки зможуть легко користуватися додатковими перевагами і комфортом, які вона надає.