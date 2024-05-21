Belle Delphine, та сама дівчина, яка в 2019 році продавала воду з ванни після купання, повідомила, що заробила таким чином $90 000, але PayPal їх присвоїв собі. Про це пише Business Insider.

Модель для дорослих вирішила про це розповісти через 5 років у своєму Х. Вона повідомляє, що PayPal без будь-яких попереджень та пояснень просто закрив її обліковий запис. На всі звернення сервіс відповідав лише “Вибачте, нічого не можемо зробити”.

Через небажання розголошувати тоді суму, яку дівчина заробила на продажі води зі своєї ванни, вона вирішила залишити історію в таємниці.

Після посту в PayPal все-таки змогли щось зробити та скасували це рішення. Компанія повернула моделі всі гроші, отримані від продажу води.

Політика PayPal щодо контенту для дорослих і сексуального характеру дозволяє продавати фізичні товари, такі як DVD-диски або журнали (або банки з водою для ванни), але тільки для транзакцій в межах США. Delphine перебуває у Великій Британії.

Але PayPal не обмежився лише закриттям її акаунту. На той час політика PayPal дозволяла виписувати штраф у розмірі $2,500 за кожне порушення своїх правил. Кожна продана банка води для ванни вважалася порушенням.

Представник PayPal заявив, що сервіс скасував свою політику щодо штрафів у розмірі $2,500 близько року тому.

Схоже, що через цю зміну правил PayPal вирішив розблокувати кошти Дельфін і повернути їй гроші. Але це сталося не рік тому, а лише коли модель зробила про це пост в Х, який побачило два мільйони її підписників.

Творці контенту для дорослих роками борються з платіжними системами. У 2020 році Mastercard і Visa розірвали відносини з Pornhub через занепокоєння щодо матеріалів про сексуальну експлуатацію дітей на сайті.

Криптовалютний процесор контенту для дорослих під назвою SpankPay закрився після того, як його банківський партнер розірвав із ним відносини.