Під час онлайн-презентації Next Level. AI Incredible компанія ASUS анонсувала нове покоління комп’ютерів зі штучним інтелектом. Його першим представником став ноутбук ASUS Vivobook S 15 (S5507), який за сумісництвом є комп’ютером Copilot+. Його вартість починається з $1299.

“Випускаючи свій перший комп’ютер Copilot+, ми даємо початок нової ери персональних комп’ютерів. Вихід нашого першого комп’ютера на платформі Snapdragon X Elite є для нас важливою віхою. Ми віримо, що такі пристрої є майбутнім ринку споживчих ПК і докорінно змінять те, як ми будемо працювати, вчитися, творити й грати”, – сказав, виступаючи на презентації, співголова ASUS С.Й. Сю.

ASUS Vivobook S 15 – це перший комп’ютер ASUS, який працює на базі процесорної платформи Snapdragon X Elite. Він має 12-ядерний центральний процесор Qualcomm Oryon та графічний процесор Qualcomm Adreno, а також вбудований нейронний процесор NPU Qualcomm Hexagon із продуктивністю у 45 трильйонів операцій за секунду для прискореної локальної обробки даних ШІ.

Ноутбук підтримує до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X 8448 МГц, а для зберігання даних передбачено швидкісний твердотільний накопичувач PCIe 4.0 ємністю до 1 ТБ.

За словами компанії, акумулятор ємністю 70 Вт•год забезпечує до 18 годин продуктивної автономної роботи або розваг, а також підтримує функцію швидкого заряджання і технологію ASUS USB-C Easy Charge для заряджання практично від будь-якого адаптера живлення.

Він також оснащений 15,6-дюймовим дисплеєм ASUS Lumina OLED із роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц, сертифікованим за стандартом VESA DisplayHDR True Black 600, який займає 89% площі панелі, має час відгуку 0,2 мс і відтворює 100% відтінків кінематографічного колірного простору DCI-P3. Також ноутбук оснащено аудіосистемою, сертифікованою Harman Kardon.

Спираючись на потужну апаратну платформу, ASUS Vivobook S 15 підтримує такі сучасні функції комп’ютерів Copilot+, як ефекти Windows Studio, які покращують освітлення й усувають шуми під час відеодзвінків у портретному режимі. Крім того, пристрій пропонує функцію Live Captions, яка з високою точністю генерує субтитри в режимі реального часу, а також Cocreator, що дозволяє користувачам перетворювати власні ескізи на справжні твори мистецтва.

Крім того, ASUS Vivobook S 15 є першим пристроєм, який пропонує ексклюзивний застосунок ASUS StoryCube, котрий працює на основі ШІ й надає користувачам спосіб керування всіма цифровими активами для сортування, редагування й експорту необроблених матеріалів.

Дизайном Vivobook S 15 вирізняється ультратонким суцільнометалевим корпусом товщиною 14,7 мм і масою 1,42 кг. Клавіатура з однозонним RGB-підсвічуванням, яке можна персоналізувати за допомогою Dynamic Lighting у Windows 11, дозволяє створювати різні ефекти. Також тут є окрема клавіша Copilot для швидкого доступу до інструментів ШІ.

Ноутбук також оснащений широким набором інтерфейсних портів, серед яких два порти USB4 із підтримкою функції швидкого заряджання, виведення зображення на монітори з роздільною здатністю 4K і передача даних на швидкості до 40 Гбіт/с, а також два USB 3.2 Gen 1 Type-A, вихід HDMI 2.1, картридер microSD і комбінований аудіороз’єм. ​ ​

Бездротовий модуль Qualcomm FastConnect 7800 стандарту Wi-Fi 7 забезпечує швидкість передачі даних до 5,8 Гбіт/с, що в 4,8 разу перевищує швидкість Wi-Fi 6, гарантуючи безперебійні онлайн-трансляції, зручне виконання завдань і блискавичне завантаження файлів.

Компанія зазначає, що вихід нового Vivobook S 15 знаменує собою значний крок уперед у сфері обчислень на основі штучного інтелекту.