AMPLITUDE Studios роздає свою 4Х стратегію ENDLESS Legend у Steam. Безплатно отримати гру можна буде до 20:00 23 травня.

Legend – це фентезійна покрокова 4Х стратегія, події якої відбуваються в межах сетингу ENDLESS. Також від цих розробників є ігри ENDLESS Space – науково-фантастична космічна 4Х стратегія, та Dungeon of the Endless – rogulike про дослідження підземель.

Загалом, як і в багатьох інших глобальних стратегіях, додатковий платний контент може докорінно змінювати ігровий процес. Гра має 9 доповнень, гравці можуть придбати їх окремо за середнім цінником у 40 гривень, або ж всі разом за 267 гривень.

Гра має 17 тис. користувацьких рецензій – вони “дуже схвальні”. Гравці хвалять гру за новий погляд на 4Х стратегії, красиву графіку й арт, а також цікавий світ. Крім того, відзначають високу складність гри, не в плані комплексності, а саме вправності комп’ютерного супротивника.