У ході цьогорічного заходу Display Week 2024, як і передбачалося, серед іншого показувалися прототипи дисплеїв на новій перспективній технології, відомої під назвами QD-LED, NanoLED або QDEL – деякі експерти вважають, що саме вона може перемогти на ринку популярну зараз OLED.

Ця технологія передбачає подачу електрики безпосередньо на квантові точки й на початку розробки була відома як QLED, поки це скорочення не почала використовувати Samsung для власних LCD-LED телевізорів.

Крім Samsung Display, власний NanoLED-дисплей на Display Week 2024 показала також TCL CSOT, але саме у прототипа Samsung найбільші розміри серед усіх представлених: він має діагональ 18,2”, роздільну здатність 3200×1800 пікселів (щільність точок — 202 PPI) і яскравість на рівні 250 ніт.

Компанія зазначила, що дисплей було повністю вироблено за допомогою струменевого друку: це має зробити його виробництво дешевшим порівняно з OLED. Також на слайді можна побачити, що квантові точки складаються з трьох субпікселів (червоного, зеленого та синього), виготовлених без використання кадмію — однією з головних проблем у виробництві QD-LED / QDEL дисплеїв зараз є саме створення “безкадмієвого” синього субпікселя достатньої яскравості.