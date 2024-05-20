Творці “Вінні-Пух: Кров і мед” / Winnie-the-Pooh: Blood and Honey готують ще два горори про відомих дитячих персонажів – Піноккіо та Пітера Пена. Фільми називатимуться Peter Pan’s Neverland Nightmare і Pinocchio: Unstrung та будуть частиною Poohniverse.

Як повідомляє Variety, Peter Pan’s Neverland Nightmare розповість історію Венді Дарлінг. Її роль виконає Меган Пласіто, яка спробує врятувати свого брата Майкла у виконанні Пітера ДеСуза-Фейгоні з “лабетів злого Пітера Пена”.

У процесі вона зустріне Дінь-Дінь, чию роль отримала Кіт Грін, яка в цій спотвореній версії історії забирає героїню, тому що переконана, що це – пил піксі.

Скотт Чемберс пише сценарій і режисерує проєкт, а продюсером виступає Ріс Фрейк-Вотерфілд, який зняв фільм “Вінні-Пух: Кров і мед” / Winnie-the-Pooh: Blood and Honey. Зараз зйомки фільму проходять у Великій Британії, а прем’єра планується на Гелловін.

Pinocchio: Unstrung також буде зрежисований Рісом Фрейк-Вотерфілдом. За повідомленнями Variety, у фільмі мало покладатиметься на візуальні спецефекти, а персонаж Піноккіо буде представлений як практична лялька. Зйомки фільму розпочнуть у вересні, а прем’єру планують на січень.

Очікується, що фільм буде дуже графічним та кривавим. Зокрема описують одну сцену, де Піноккіо буде одягнений у шкіру своєї жертви, щоб він зміг “відчути себе справжнім хлопчиком”. Фрейк-Вотерфілд також розповідає, що фільм матиме велику кількість вбивств та крові й що він представить Піноккіо у Poohniverse із вибухом.

Крім того, на 2025 рік також планують фільм Poohniverse: Monsters Assemble – кросовер у стилі “Месників” з усіма персонажами фільмів Фрейк-Вотерфілда.