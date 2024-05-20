Відомий аналітик Мін-Чі Куо поділився в Х очікуваннями щодо колірних варіантів лінійки iPhone 16. Два нові кольори замінять вже існуючі варіанти. Про це пише MacRumors.

Куо вважає, що iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max будуть доступні в чорному, білому (сріблястому), сірому та рожевому кольорах. Це означає, що iPhone 15 Pro в кольорі “Синій титан” буде знято з виробництва і замінено новим рожевим кольором.

Це підтверджується більш ранніми чутками, згідно з якими колір “Синій титан” буде вилучено з лінійки iPhone 16 Pro на користь рожевого.

iPhone 16 і iPhone 16 Plus, очевидно, будуть пропонуватися в чорному, зеленому, рожевому, синьому і білому кольорах. iPhone 15 і iPhone 15 Plus доступні в чорному, зеленому, рожевому, синьому і жовтому кольорах. Це означає, що білий колір замінить жовтий.

Куо зазначив, що Apple може перейменувати деякі з кольорів. Так компанія, наприклад, раніше змінила “білий” iPhone 12 на “зоряне світло” iPhone 13. Аналогічно, там, де назви кольорів не зміняться, фактичний відтінок і зовнішній вигляд все одно може змінитися.

Очікується, що лінійка iPhone 16 буде анонсована восени.