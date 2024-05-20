На YouTube-каналі iFixit розібрали новий iPad Pro M4 та виявили, що Apple спростила процес заміни акумулятора. Тепер для заміни потрібно лише зняти екран, пише Engadget.

Новий 13-дюймовий iPad Pro (M4) дійсно дуже тонкий. Це неминуче зробить певні аспекти ремонту пристрою ще складнішими, що iFixit підтвердили у розборі.

Нова батарея має ємність 38,99 Вт•год, що трохи менше, ніж 40,33 Вт•год у 6-го покоління.

“Вперше в iPad Pro ми можемо витягти акумулятор одразу після зняття екрану”, – каже у ролику Шахрам Мохтарі.

Мохтарі зазначає, що “одразу” – це відносно, оскільки перед тим, як вийняти батарею, потрібно відкрутити ще кілька гвинтів і кронштейнів. Але все одно це є значним покращенням у порівнянні з минулими поколіннями.

З іншого боку, всі інші комплектуючі буде вже значно важче полагодити, не пошкодивши під час розбирання щось інше. Багато компонентів просто приклеєні, тому що нові розміри просто не залишили місця для гвинтів.