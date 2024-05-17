Vodafone Україна планує в 2024-2025 роках інвестувати 10 млрд грн у технологічну та цифрову інфраструктуру країни. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Наміри консолідувати зусилля задля розвитку електронних комунікацій та послуг широкосмугового Інтернет-доступу зафіксовані у меморандумі, який підписали Міністерство цифрової трансформації, НКЕК та Vodafone Україна.

Сторони напрацьовуватимуть рішення для:

розширення покриття мобільним зв’язком та широкосмуговим мобільним інтернетом населення;

відновлення зруйнованої внаслідок бойових дій інфраструктури електронних комунікацій;

забезпечення функціонування електронних комунікацій під час дії воєнного часу та після його припинення.

Гендиректорка Vodafone Україна Ольга Устинова зауважила, що за два роки повномасштабного вторгнення компанія вже інвестувала 9,3 млрд грн в інфраструктуру країни. Це – рекордний обсяг, який перевищує інвестиції 2021 року.

Вона нагадала, що за цей час компанія змогла повернути в ефір 900 міст і сіл. Також вона продовжує будувати – 5500 базових станцій вдалося вивести в ефір під час активної фази війни в країні для розширення покриття та ємності мережі.

“І ми плануємо не збавляти темпів. Адже впевнені, що світ має говорити про Україну не тільки через війну, а тому що Україна – це сучасні технології, інновації, потужний телеком і IT сектор, це перша в світі “держава в смартфоні”. І ми продовжуємо працювати, щоб так і було”, – підкреслила Ольга Устинова.

Підписання меморандуму відбулось у межах презентації стратегії розвитку електронних комунікацій.