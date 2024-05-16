Міністерство цифрової трансформації презентувало стратегію розвитку електронних комунікацій до 2030 року. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

“Електронні комунікації – надважлива сфера для комфортного життя людей, функціонування цифрової держави та ведення війни. Разом з партнерами ми сформували стратегію для ефективного розвитку сфери за різними напрямами – чіткий план дій”, – зазначив урядовець.

За його словами, стратегія має два основні напрями: доступність інтернету та електронні комунікації як фундамент економіки. З кожному напряму сформовано стратегічні цілі та очікувані результати. До ключових відносяться:

Відновлення. 100% відновлення мобільних та фіксованих мереж у регіонах, які постраждали під час війни.

Фіксований гігабітний інтернет. 75% населення і 99% об’єктів соціальної інфраструктури використовують фіксований інтернет.

Мобільний інтернет. 98% населення України має мобільний доступ до інтернету. Середня швидкість передавання даних становить не менше 90 Мбіт/с.

Сфера електронних комунікацій сама є частиною ВВП України. Для цього необхідно імплементувати законодавство на 100%, отримати членство України в єдиній роумінговій зоні з ЄС.

Також Михайло Федоров повідомив про підписання меморандуму про відновлення та розвиток електронних комунікацій з регулятором сфери НКЕК та мобільними операторами “Київстар”, Vodafone та інтернет-провайдером Датагруп.

“Це важливий крок, який дозволить тісніше співпрацювати для відновлення та розвитку електронних комунікацій. Впевнений, співпраця буде плідною й результативною”, – пояснив віцепрем’єр.

Він також зауважив, що впродовж двох тижнів триватиме збір відгуків до стратегії. Вона доступна на сайті Мінцифри. Після завершення обговорень стратегію передадуть на затвердження Кабміну.