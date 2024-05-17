До емуляторів в App Store приєднується PPSSPP, який здатен емулювати ігри для PSP, повідомляє Engadget. Цей емулятор існує вже майже 12 років, але до цього встановити його на iPhone можливо було лише через джейлбрейк.

Застосунок повністю безплатний, але розробник повідомляє, що згодом з’явиться Golden Edition за $5. Аналогічна платна версія PPSSPP для Android має деякі додаткові функції, вона загалом існує лише для того, щоб користувачі мали змогу підтримати розробника.

Поки емулятор не підтримує Magic Keyboard для iPad, оскільки розробник спочатку увімкнув сумісність за допомогою недокументованого API. Retro Achievements також наразі недоступні. Ці функції мають з’явитися в майбутніх оновленнях.

PPSSPP на інших платформах підтримує компілятор Just-in-time (JIT), який оптимізує код для більш плавної роботи на певній платформі. Однак версія для App Store не підтримує і ніколи не підтримуватиме його, оскільки він не підпадає під правила Apple, повідомляє розробник.

Але пристрої iOS загалом достатньо швидкі, щоб запускати майже всі ігри для PSP на повній швидкості, тож користувачі можуть не помітити великої різниці.

Очевидно, що PPSSPP – це лише сам емулятор, відповідальність за пошук та запуск ігор на ньому покладається на самих користувачів.