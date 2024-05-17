Соцмережа, раніше відома як Twitter, офіційно змінила доменне ім’я. Це означає, що при введенні twitter.com у браузері користувачі тепер мають бути перенаправлені на домен на x.com. Про це пише The Verge.

Крім цього, внизу сторінки входу на X також з’являється повідомлення про зміну URL-адреси, але людей заспокоюють, що їхні налаштування конфіденційності та захист даних залишаються незмінними.

Примітно, що лише цим справа не обмежилася. Користувачі платформи звернули увагу на те, що у своїх постах на X вони не можуть більше вказати “twitter.com” – напис автоматично змінюється на “x.com”. Такі дії вони називають цензуруванням.

Примітно, що зміна домену була однією з найбільших незручностей у межах ребрендингу компанії. Хоча багато аспектів X вже перейшли на новий бренд, включно з офіційним акаунтом, мобільними додатками та підпискою X Premium (також відому як Blue), URL-адреси платформи залишалися twitter.com відтоді, як бізнесмен офіційно ініціював перехід на X.

До слова, ребрендинг Twitter спричинив не лише ці проблеми. Приміром, торік маркетингове агентство X Social Media LLC із Флориди (США) подало до суду на компанію X Corp. через перейменування соцмережі. Агентство звинуватило X Corp. у недобросовісній конкуренції та порушенні прав на торгові марки й знаки обслуговування.