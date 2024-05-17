Назва нового ексклюзивного дрім-кару відверто натякає на літний сезон, який почнеться вже незабаром. Причому автомобіль Morgan Midsummer зроблено настільки “літнім”, що навіть не передбачено будь-якого складаного даху та традиційного лобового скла; передбачена лише пара невеликих виступів перед водієм та пасажиром. І взагалі – алюмінієвий кузов має максимально оригінальний вигляд!

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Дизайнери компанії Pininfarina, спільно з якою було розроблено Morgan Midsummer, гарно впоралися: хромований пояс знизу, класично круглі фари та ліхтарі, багато дерева. Причому для оздоблення використано не суцільний масив дерева, а багатошарові елементи (120-126 шарів залежно від елементу оздоблення) з товщиною кожного шару не більше 0,6 мм.

Технічна складова ексклюзивного автомобіля Morgan Midsummer ідентична родстеру Morgan Plus Six, який виступав основою проєкту. Маємо рядний 6-циліндровий двигун BMW (340 к.с. та 500 Нм) у парі з традиційним 8-ступеневим “автоматом”, важіль-джойстик якого можна помітити в салоні.

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Відповідно для Morgan Midsummer можна очікувати й схожих динамічних та швидкісних показників на рівні моделі Morgan Plus Six: прискорення 0-100 км/год. за 4,2 секунди та максимальна швидкість 267 км/год.

Всього буде випущено 50 автомобілів Morgan Midsummer. Вартість кожного складе близько $150-200 тисяч залежно від індивідуальних вподобань клієнта – варіанти фарбувань кузова, оздоблення салону, додаткові опції.