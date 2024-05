На Steam розпочалася безплатна роздача головоломки Machinika: Museum від французької студії Littlefield Studio. Гру роздаватимуть до 27 травня.

Machinika: Museum – це оригінальна пригодницька гра, яка поєднує пошук предметів та інтригуючу історію, натхненну старою шкільною грою-головоломкою Myst і нещодавніми The Room та The House of Da Vinci.

Події гри відбуваються у далекому майбутньому, де знайти машини інопланетних цивілізацій не є чимось незвичайним, особливо в музеї, присвяченому їм. Завдання гравця – отримати ці пристрої та зрозуміти, як їх ремонтувати.

Гра запропонує запаморочливі головоломки, для розв’язання яких потрібно буде використати свої логічні навички та спостережливість, таємничу науково-фантастичну атмосферу та історію, чудові візуальні ефекти, таємничі інопланетні машини, інтуїтивно зрозуміле та приємне керування. А на проходження потрібно буде всього лише від 2 до 4 годин.