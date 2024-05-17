Компанія EPAM оголошує про ребрендинг освітнього підрозділу, відомого з 2010 року як EPAM University. З 2024 року всі глобальні навчальні ініціативи компанії об’єднуються під брендом EPAM Campus, пропонуючи для вивчення понад 30 популярних ІТ-напрямів.

Відтепер обрати програму, яка відповідає знанням охочих опанувати ІТ, стало простіше. На сайті EPAM Campus кожен може пройти навігаційний тест для визначення рівня своїх навичок, ознайомитися з детальними “дорожними картами” для різних ІТ-професій і побудувати траєкторію власного професійного розвитку.

“Ця зміна – результат багаторічної трансформації навчальних програм компанії та її глобального підходу до освіти у сфері ІТ. Ми зростаємо та адаптуємось до змін у технологічній галузі, продовжуючи надавати якісну освіту та підтримку для талантів у цій сфері”, – зазначив Денис Гриньов, керівник освітніх програм в EPAM Україна.

EPAM Campus пропонує навчання всередині компанії. Для багатьох початківців програми компанії стають першими сходинками до кар’єри. Приміром, торік понад 200 випускників приєдналися до EPAM на позиції junior-фахівців. Найчастіше доєднувалися за Data-напрямом та напрямом тестування.

“Наразі відкрита реєстрація на навчальну програму для українців, які тільки починають знайомство із хмарними технологіями, – AWS Cloud Practitioner Essentials. Учасники, які пройдуть індивідуальні навчальні модулі й тестування, отримають безкоштовні ваучери на сертифікаційний іспит AWS, щоб підтвердити свої навички. Також для початківців завжди відкрита можливість пройти навчання самостійно за напрямами .Net, Java, FrontEnd та ін”, – додали в компанії.

Окрім того, вже багато років поспіль Campus реалізовує соціальні освітні проєкти. Серед них Pre-Junior Program, який пропонує безплатне навчання для українських старшокласників. Понад 600 учасників успішно завершили програму з поглибленим вивченням хмарних технологій, FrontEnd та мови програмування, отримавши фундаментальні знання у сфері ІТ.

Програма стажування для освітян Teachers Internship допомагає викладачам не лише отримати поглиблені теоретичні знання та практичний досвід, а й побачити зсередини роботу IT-компанії та індустрії загалом. У 2024 році до програми приєдналися понад 320 викладачів, які крім іншого змогли ближче познайомитися з інструментами ШІ.