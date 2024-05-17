Apple представила нові функції доступності для iPhone та iPad, зокрема Vehicle Motion Cues, яка має допомогти зменшити захитування під час використання пристроїв у транспорті.

Дослідження показують, що захитування у транспорті зазвичай спричиняється сенсорним конфліктом між тим, що людина бачить та відчуває. Внаслідок цього деякі користувачі можуть відчувати дискомфорт під час користування своїми пристроями під час їзди у транспортному засобі.

Vehicle Motion Cues використовує анімовані крапки по краях екрана, які представляють зміни в русі автомобіля чи іншого транспорту, що має допомогти зменшити сенсорний конфлікт, при цьому не заважаючи перегляду контенту на смартфоні чи планшеті.

Використовуючи датчики, вбудовані в iPhone та iPad, функція Vehicle Motion Cues розпізнаватиме, коли користувач перебуває у транспортному засобі та реагуватиме відповідно. Цю функцію можна налаштувати на автоматичне відображення на iPhone або її можна вмикати та вимикати у Центрі керування.

Крім цього, Apple також представила функцію для iPhone та iPad, яка дасть власникам пристроїв можливість керувати ними за допомогою очей. Функція автоматично працюватиме у програмах на iPadOS та iOS та не вимагатиме жодних додаткових аксесуарів.

Крім того, Apple представила більше функцій доступності для CarPlay, зокрема управління голосом та Music Haptic для прослуховування музики. Остання функція використовуватиме вібромотор Taptic Engine для відтворення вібрацій відповідно до пісні.

Очікується що нові функції стануть доступні разом із релізом iOS 18 та iPadOS 18.