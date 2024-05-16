Емулятор Windows 11 для Mac VMware Fusion Pro 13 стає безплатним для особистого користування. Раніше програма коштувала для користувачів аж $199. Для професійного використання все ще знадобиться платна ліцензія. Про це повідомляє TechRadar.

VMware Fusion Pro 13 – це програмне забезпечення для віртуалізації середовища Windows та запуску x86 програм на iMac та MacBook.

Для використання VMware Fusion Pro 13 знадобиться обліковий запис, який можна створити на сайті підтримки Broadcom, після чого можна буде завантажити програмне забезпечення.

VMware Fusion Pro 13 дозволяє запускати кілька віртуальних машин, тобто фактично мати власну віртуальну мережу, локалізовану на одному пристрої.

Майте на увазі, що запуск VMware Fusion Pro 13 на чипах M2 і M3 означає, що користувач буде обмежений продуктивністю SoC. Хоча нинішня лінійка ноутбуків і комп’ютерів Apple є потужною та має непогану інтегровану графіку, вони не можуть зрівнятися з можливостями найкращих відеокарт.