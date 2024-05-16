На I/O 2023 Google представив Project Gameface – проєкт із відкритим кодом, який дозволяє керувати курсором за допомогою рухів голови та м’язів обличчя. Цього року компанія анонсувала, що проєкт з’явиться на Android.

Google разом з Incluzza, соціальним підприємством в Індії, яке підтримує людей з обмеженими можливостями, вивчає, як Project Gameface можна розширити до освітніх, робочих та інших місць.

Зараз компанія ділиться ще більшою частиною коду, який можна знайти на GitHub, щоб допомогти розробникам програм для Android додати Project Gameface та зробити свої проєкти більш доступними для людей з обмеженими можливостями.

Gameface працює таким чином, що за допомогою камери пристрою він безперешкодно відстежує міміку та рухи голови, перетворюючи їх на інтуїтивно зрозуміле та персоналізоване керування.

Тепер розробники можуть створювати програми, де їхні користувачі можуть налаштовувати все під себе, зокрема вирази обличчя, розміри жестів, швидкість курсору тощо.