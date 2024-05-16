Sony повідомила про нові ігри, які з’являться в каталозі для підписників PS Plus Premium та PS Plus Extra з 21 травня.
Каталог PlayStation Plus Extra та Premium
Red Dead Redemption 2 | PS4
Magnum opus Rockstar Games. Проживіть ціле життя на Дикому Заході разом з Артуром Морганом, Датчем Ван Дер Ліндом та іншими колоритними персонажами.
Deceive Inc. | PS5
Багатокористувацька шпигунська гра в стилі диско. Вона пропонує широкий вибір агентів, кожен з яких забезпечує унікальний стиль гри за рахунок своїх навичок.
The Sims 4 City Living | PS4
Доповнення до The Sims 4, яке додає безліч міських активностей. Гравці зможуть заселити свого сіма в тісну квартирку замість великого будинку, досліджувати густозаселене місто, відвідувати концерти, фестивалі та багато іншого.
Доповнення вимагає наявності основної гри, яка розповсюджується окремо.
Crime Boss: Rockay City | PS5
Це – гра про організовану злочинність, яка поєднує в собі шутер від першої особи з війнами за територію, гравці зможуть взяти на себе роль молодого мафіозі, який протопче собі дорогу до верхівки злочинного світу.
The Settlers: New Allies | PS4
Стратегічна гра з акцентом на містобудівництві. Гра пропонує три різні фракції: Еларі, Мару та Йорн. Кожна з фракцій має свій особливий ігровий процес.
Stranded: Alien Dawn | PS4, PS5
Це – стратегічний симулятор виживання групи людей на чужій планеті. Досліджуйте незвідані простори, будуйте базу та захищайтеся від місцевої фауни.
Cat Quest 1 та 2 | PS4
Жартівлива пригодницька рольова гра, яка відбувається у фентезійному світі тварин.
The LEGO Movie 2 Videogame | PS4
Головному LEGO-герою Еммету доведеться відправитися в захопливу пригоду та дати відсіч LEGO-прибульцям, які викрали його LEGO-друзів.
Watch Dogs | PS4
Гра, яка однією з перших пообіцяла гравцям той самий next gen у далекому 2012 році. ЇЇ поява у каталозі PlayStation – гарний привід старим гравцям згадати гру, а новим – познайомитися з Ейденом Пірсом та його історією.
Також у межах PlayStation Premium | Classics стануть доступні:
- 2Xtreme;
- G-Police ;
- Worms Pinball.
Завантаження коментарів …