Sony повідомила про нові ігри, які з’являться в каталозі для підписників PS Plus Premium та PS Plus Extra з 21 травня.

Каталог PlayStation Plus Extra та Premium

Red Dead Redemption 2 | PS4

Magnum opus Rockstar Games. Проживіть ціле життя на Дикому Заході разом з Артуром Морганом, Датчем Ван Дер Ліндом та іншими колоритними персонажами.

Deceive Inc. | PS5

Багатокористувацька шпигунська гра в стилі диско. Вона пропонує широкий вибір агентів, кожен з яких забезпечує унікальний стиль гри за рахунок своїх навичок.

The Sims 4 City Living | PS4

Доповнення до The Sims 4, яке додає безліч міських активностей. Гравці зможуть заселити свого сіма в тісну квартирку замість великого будинку, досліджувати густозаселене місто, відвідувати концерти, фестивалі та багато іншого.

Доповнення вимагає наявності основної гри, яка розповсюджується окремо.

Crime Boss: Rockay City | PS5

Це – гра про організовану злочинність, яка поєднує в собі шутер від першої особи з війнами за територію, гравці зможуть взяти на себе роль молодого мафіозі, який протопче собі дорогу до верхівки злочинного світу.

The Settlers: New Allies | PS4

Стратегічна гра з акцентом на містобудівництві. Гра пропонує три різні фракції: Еларі, Мару та Йорн. Кожна з фракцій має свій особливий ігровий процес.

Stranded: Alien Dawn | PS4, PS5

Це – стратегічний симулятор виживання групи людей на чужій планеті. Досліджуйте незвідані простори, будуйте базу та захищайтеся від місцевої фауни.

Cat Quest 1 та 2 | PS4

Жартівлива пригодницька рольова гра, яка відбувається у фентезійному світі тварин.

The LEGO Movie 2 Videogame | PS4

Головному LEGO-герою Еммету доведеться відправитися в захопливу пригоду та дати відсіч LEGO-прибульцям, які викрали його LEGO-друзів.

Watch Dogs | PS4

Гра, яка однією з перших пообіцяла гравцям той самий next gen у далекому 2012 році. ЇЇ поява у каталозі PlayStation – гарний привід старим гравцям згадати гру, а новим – познайомитися з Ейденом Пірсом та його історією.

Також у межах PlayStation Premium | Classics стануть доступні: