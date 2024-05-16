Microsoft просить деяких своїх співробітників, які працюють у Китаї, розглянути можливість переїзду за межі країни. Про це пише Reuters із посиланням на інформацію компанії.

До таких дій технологічний гігант вдається на тлі того, що відносини між США і Китаєм стають все більш напруженими, зокрема через технології, такі як штучний інтелект і напівпровідники.

“Надання внутрішніх можливостей є регулярною частиною управління нашим глобальним бізнесом. У межах цього процесу ми поділилися можливістю необов’язкового внутрішнього переходу з деякими співробітниками”, – повідомив представник Microsoft в електронному листі агентству Reuters.

При цьому він уточнив, скільком співробітникам було надіслано відповідне повідомлення. Але, за інформацією The Wall Street Journal, Microsoft просить близько 700-800 осіб, які займаються машинним навчанням та іншою роботою, пов’язаною з хмарними обчисленнями, розглянути можливість переїзду.

Тим часом, за словами представника компанії, Microsoft залишається прихильником Китаю і продовжуватиме працювати там і на інших ринках.