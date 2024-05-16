Microsoft анонсувала модульний комплект контролерів для відеоігор – Proteus Controller. Такий контролер можна буде налаштувати під конкретні потреби користувача. Коштуватиме він $299, повідомляє The Verge.

Створений периферійною компанією ByoWave у межах програми Designed for Xbox, бездротовий контролер складається з невеликих сфер зі змінними лицьовими панелями, які містять кнопки контролера та аналогові стики.

Конструкція геймпада дозволяє створювати понад 100 комбінацій. Завдяки цьому геймери з обмеженими можливостями зможуть використовувати контролер у найзручніший для них спосіб. Кнопки також можна перепрограмувати для більш індивідуалізованого досвіду через додаток.

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На старті Proteus Controller працюватиме з Xbox Series X/S, Xbox One та Windows 10 і 11. ByoWave заявляє, що не буде підтримувати PlayStation 5 або Nintendo Switch, хоча вона відкрита до партнерства з цими платформами.

Очікується, що контролер надійде в продаж цієї осені, але вже зараз його можна передзамовити на сайті ByoWave за зниженою ціною $255. У комплект входить зарядний кабель USB-C, Bluetooth-ключ, а також інші деталі, такі як ліва і права ручки для створення традиційного геймпада і два великих периферійних пристрої.

Разом із новим контролером Microsoft також оновлює свій адаптивний контролер Xbox Adaptive Controller вартістю $99,99, який був випущений у 2018 році.