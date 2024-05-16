Ютубер Зак Нелсон – добре відомий роликами на своєму каналі в YouTube, у яких він випробовує різні пристрої на міцність. Зараз він протестував новий iPad Pro з M4, який є найтоншим пристроєм в історії Apple.

Насамперед він помітив, що планшет ще в коробці не був ідеально рівним, а зовсім трохи вигнутим. Він вважає, що така проблема буде у більшості пристроїв через малу товщину, яка складає всього 5.1 міліметра.

Ютубер провів чимало тестів на стійкість до подряпин та інших пошкоджень. Але найцікавіше почалося, коли ютубер спробував зігнути планшет.

Якщо згинати його відносно альбомної орієнтації, iPad Pro тримається на диво міцно, навіть попри те, що Зак Нелсон застосовував чимало сили та робив кілька спроб зігнути планшет. Однак від частого використання він точно трохи згинатиметься.

Коли ютубер спробував зігнути планшет відносно портретної орієнтації, “міцності” iPad Pro не вистачило. Ймовірно, власники новинки від Apple не намагатимуться навмисне зламати свій пристрій, а у повсякденному використанні він все ж повинен “тримати удар”.