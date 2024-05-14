Apple випустила iOS 17.5, у якій додала Detecting Unwanted Location Trackers – функцію, яка дозволить користувачам відстежувати небажані трекери на кшталт AirTag. Про це пише TechRadar.

Напередодні у Google розповідали, що працюють разом із Apple над засобами, які дозволять відслідковувати небажані трекери. Google навіть затримав реліз цієї функції у Find My Device, щоб дати Apple час закінчити роботу над своїм стандартом.

Зараз із iOS 17.5 власники iPhone, на яких підтримується нове оновлення, зможуть отримати сповіщення, якщо невідомий Bluetooth-трекер буде десь біля них. Під час виявлення смартфон може видавати характерний звук та допомогти знайти трекер. У супровідному сповіщенні також буде інструкція, як вимкнути пристрій.

Окрім цього, iOS 17.5 також має ще кілька нововведень. Власники iPhone в Європейському Союзі отримали оновлення з підтримкою розповсюдження вебдодатків. Тепер їх можна буде завантажувати безпосередньо зі сайтів розробників без необхідності використовувати App Store.

Крім того, Apple News+ отримав підтримку оффлайн-режиму, який дає доступ до вкладки Today та News+ навіть без підключення до інтернету. Також у сервісі з’явилася гра в слова Quartiles, а News+ Puzzles отримала статистику з даними гравців у Crossword, Mini Crossword та Quartiles.