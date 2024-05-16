У 2 беті Android 15 Google додала кілька функцій для безпеки власників смартфонів, зокрема функцію, яка може визначати, коли телефон було “вирвано” з рук користувача. Про це повідомляє The Verge.

Функція Theft Detection Lock визначатиме незвичні рухи, які можуть означати, що хтось швидко вихопив смартфон із рук користувача або зі столу напроти нього.

Після цього смартфон автоматично блокуватиметься. Пристрій також визначатиме інші сигнали, які можуть позначати крадіжку, наприклад, якщо хтось спробує відключити його від мережі, щоб запобігти віддаленому доступу.

Ще одна функція дозволить користувачам блокувати екран смартфона дистанційно через сайт android.com/lock, де власники пристроїв зможуть ввести свій номер.

Ця, як і попередня функція, з’являться як частина оновлення сервісів Google Play пізніше цього року та працюватимуть на Android 10 та вищих версіях операційної системи.

Для Android 15 також з’явиться функція приватних областей, яка дозволить користувачам поміщати файли, інформацію та програми в окремий прихований простір, який буде доступний лише через унікальний пін-код.

Google також додасть захист на випадок, коли смартфон вимушено скидають до заводських налаштувань. У таких випадках від користувача вимагатимуть облікові дані власника під час наступного налаштування смартфона.

Також оновлення отримає Play Protect, який почне використовувати штучний інтелект, щоб визначати, як та чи інша програма застосовує різноманітні дозволи на смартфоні. Якщо система побачить якісь підозрілі дії з боку програми, то надішле іннформацію Google для подальшої перевірки.