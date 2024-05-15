Майбутній Xperia 10 VI продовжить тенденцію високих і вузьких смартфонів Sony. Новинка середнього класу отримає кілька ключових змін, такі як більш потужний чипсет Snapdragon 6 Gen 1 і 8 ГБ оперативної пам’яті, повідомляє GSMArena.

Xperia 10 VI матиме 6,1-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 60 Гц. Екран буде захищений склом Gorilla Glass Victus. Також смартфон буде оснащений 8-мегапіксельною фронтальною камерою.

Sony повідомляє, що динаміки пристрою стануть гучнішими, а звук буде чіткішим. Xperia 10 VI отримає пластикову рамку та задню панель, які на 50% складаються з перероблених матеріалів.

Xperia 10 VI втратить спеціальний 2-кратний телефотомодуль, який був у попередній моделі, але його 48-Мп основна камера з OIS повинна компенсувати цю втрату.

Камера запропонує 2-кратний сенсорний зум та охопить фокусний діапазон до 52 мм, збираючи більше світла, ніж вихідна телефотокамера. Смартфон також вмітиме записувати відео у роздільній здатності 4K у 30 кадрів в секунду. Інша камера на задній панелі – це надширококутний модуль з роздільною здатністю 8 Мп (еквівалент 16 мм).

Xperia 10 VI працюватиме під управлінням Android 14, отримає три оновлення версії Android та чотири роки оновлень системи безпеки. Акумулятор ємністю 5 000 мА•год підтримує зарядку потужністю 30 Вт. Пристрій захищений за стандартом IP68, має роз’єм для навушників і слот для карт пам’яті microSD.

Xperia 10 VI буде доступний у трьох кольорах – чорному, білому та блакитному. Смартфон коштуватиме 399 євро за версію з 8/128 ГБ пам’яті та з’явиться в продажу в середині червня 2024 року.