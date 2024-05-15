Джейк Соломон, креативний директор XCOM, XCOM 2 та Marvel’s Midnight Suns, залишив Firaxis після 23 років роботи та заснував нову студію – Midsummer Studios. Вона вже працює над ігровим симулятором життя на кшталт The Sims, повідомляє Gematsu.

Також до Midsummer Studios приєдналися колишні розробники Maxis – студії, яка власне випустила The Sims. Серед них Грант Родієк, який 18 років працював у Maxis над різними частинами і доповненнями The Sims.

Midsummer Studios залучила $6 млн інвестицій. До фінансування долучилися Transcend Fund, Tirta Ventures, Betaworks Ventures, 1Up Ventures, F4 Fund, KRAFTON та Day Zero Productions.

Майбутня гра-симулятор життя обіцяє зробити акцент на історіях, що дозволить гравцям ділитися унікальними моментами, які у них трапилися під час гри.