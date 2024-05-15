Дуже схоже на те, що мотоцикли JAWA повертаються в Україну! Одразу кілька джерел повідомило подібні новини, вже працює сайт, оголошено моделі та ціни. І що ми маємо на сьогодні?

Мотоцикли JAWA мають 95-річну історію та походять з Чехії. Проте зараз компанія співпрацює з індійською MAHINDRA GROUP та пропонує кілька моделей – як класичного дизайну та конструкції, так і повністю нові. Наприклад, зараз для України заявлена гама з шести моделей JAWA.

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Все починається з мотоциклів JAWA з класичним 2-циліндровим двигуном повітряного охолодження – такі моделі коштують 5300-5800 євро. Але також заявлені й більш сучасні мотоцикли JAWA: вже з 1-циліндровим двигуном рідинного охолодження, системою ABS та навіть 5- або 6-ступеневою коробкою передач. Такі мотоцикли JAWA середнього класу оцінюються у 6000-6200 євро.

Нарешті, флагманською моделлю виступає JAWA 350 PERAK – мотоцикл, який поєднав ретро-стиль та найбільш сучасну техніку, яка зараз є в асортименті JAWA. Вартість відповідна – 6900 євро. Ну й що скажете: як вам мотоцикли та їхні ціни?