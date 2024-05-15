Компанія MediaTek представила перероблений з 2022 року чип Dimensity 8200. Новинка отримала назву Dimensity 8250 – вперше її використають у смартфоні Oppo Reno12, який представлять 23 травня. Про це повідомляє GSMArena.

Оригінальний Dimensity 8200 був першим чипом MediaTek не 9000 серії, який виготовили за 4-нанометровим схемою TSMC, і в Dimensity 8250 ця практика продовжується.

Чип також має чотири ядра Cortex-A78 – одне 3,1 ГГц та ще три 3,0 ГГц; та чотири ядра Cortex-A55 – усі 2,0 ГГц. Графічний процесор у чипі йде у конфігурації Mali-G610 MC6.

Драйвера дисплея у чипі підтримують роздільну здатність FHQ+ при частоті оновлення 180 Гц, або QHD+ при частоті 120 Гц. Смартфони з чипом також підтримуватимуть чотириканальну оперативну пам’ять LPDDR5 з максимальною частотою до 6400 Мбіт/с та сховище UFS 3.1.

Dimensity 8250 має 5G модем зі швидкістю низхідного зв’язку до 4,7 Гбіт/c, WiFi 6E, Bluetooth 5.3. Також чип був оптимізований для роботи короткими чергами, щоб краще контролювати температуру й енергоспоживання, та має MediaTek APU 580 для обчислень штучного інтелекту.

Для роботи камери MediaTek додали підтримку обробки HDR у 14 біт та підтримку одного датчика розміром до 320 мегапікселів або трьох датчиків по 32 мегапікселів одночасно. Також він підтримує запис відео у 4К при 60 кадрах у секунду та має вбудоване декодування AV1 із роздільною здатністю до 4К.