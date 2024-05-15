Google оновлює Circle to Search – функцію, яка дозволяє буквально обвести щось на екрані смартфона з Android, щоб знайти це в Google. Тепер користувачі зможуть отримувати підказки для розв’язування шкільних задач із математики та фізики. Компанія анонсувала покращення на конференції Google I/O.

Функція не просто даватиме відповідь на поставлену задачу, а надаватиме підказки для її розв’язування крок за кроком. Google запевняє, що не виконуватиме домашні завдання замість учнів, а лише допомагатиме. Google чітко позиціонує цю функцію як таку, що підтримує освіту.

Google I O Circle to cearch

Згодом Circle to Search також отримає можливість розв’язувати складні математичні рівняння, які включають формули, діаграми, графіки тощо.

Для реалізації нових можливостей Circle to Search Google використовує LearnLM – свою нову модель штучного інтелекту, сфокусовану на навчальних процесах.

Функція Circle to Search вперше з’явилася на смартфонах Samsung серії Galaxy S24 у січні, а потім на Pixel 8 і 8 Pro пізніше того ж місяця.