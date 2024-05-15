Google оновлює Circle to Search – функцію, яка дозволяє буквально обвести щось на екрані смартфона з Android, щоб знайти це в Google. Тепер користувачі зможуть отримувати підказки для розв’язування шкільних задач із математики та фізики. Компанія анонсувала покращення на конференції Google I/O.

Функція не просто даватиме відповідь на поставлену задачу, а надаватиме підказки для її розв’язування крок за кроком. Google запевняє, що не виконуватиме домашні завдання замість учнів, а лише допомагатиме. Google чітко позиціонує цю функцію як таку, що підтримує освіту.

Згодом Circle to Search також отримає можливість розв’язувати складні математичні рівняння, які включають формули, діаграми, графіки тощо.

Для реалізації нових можливостей Circle to Search Google використовує LearnLM – свою нову модель штучного інтелекту, сфокусовану на навчальних процесах.

Функція Circle to Search вперше з’явилася на смартфонах Samsung серії Galaxy S24 у січні, а потім на Pixel 8 і 8 Pro пізніше того ж місяця.