Френсіс Форд Коппола представив тизер-трейлер науково-фантастичного фільму “Мегалополіс” / Megalopolis. Стрічка має вийти на екрани вже цього року.

“Наш новий фільм “Мегалополіс” – найкраща робота, над якою я коли-небудь мав честь головувати”, – підписав видатний режисер тизер-трейлер.

Наразі ролик зібрав понад 1,2 млн переглядів та близько 41 тис. уподобань.

Як відомо, Френсіс Форд Коппола обдумував ідею цього фільму з 80-х років. На початку 2000-х він робив спроби зняти стрічку, але після подій 11 вересня відклав реалізацію проєкту.

Однак зрештою він створив “Мегалополіс” – стрічку анонсували як епічну науково-фантастичну драму та історію кохання. Вона розповідає про архітектора, який хоче перебудувати Нью-Йорк на утопію після катастрофи. Проте його погляди вступають у протиріччя з думкою батька його коханої – він дотримується більш класичних поглядів.