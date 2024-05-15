Видання VideoCardz знайшло конфіденційні документи на 311 сторінок, у яких описується стратегія Dell на наступні три роки щодо оновлення ноутбуків новими процесорами Intel та про ноутбуки з використанням чипів Qualcomm.

Перш за все, компанія готується оновити 13-дюймовий ноутбук Tributo, який використовує процесор на архітектурі Intel Raptor Lake з новим чипом Qualcomm. Відомий як XPS 13 TributoQC, ноутбук матиме кращий дисплей, використовуватиме майбутній чип Snapdragon X та матиме конфігурацію з 10 та 12 ядрами.

Із-поміж інших відомих характеристик, Dell використовуватиме оперативну пам’ять LPDDR5X-8400 з 16 ГБ для стандартної конфігурації та з можливістю обрати варіант із 32 та 64 ГБ. Змін в опціях сховища у порівнянні з ноутбуком на Intel немає, але новий пристрій отримає кращу Full HD камеру.

Станом на серпень минулого року, коли була складена документація, планова ціна ноутбука складала $1199. Компанія збирається випустити оновлений пристрій у червні цього року.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Крім того, у документації Dell є натяк на те, що Qualcomm випустить оновлення свого процесора, яке в документах називають Oryon V2, у другій половині 2025 року, а Oryon V3 планують на кінець 2027 року.

Компанія має намір використати Oryon V2 для оновлення серії ноутбуків XPS 14 Huracana у 2026 році. Цю серію також планують оновити з процесорами Intel Panther Lake.

Попри те, що документ Dell здебільшого зосереджений на ноутбуках на архітектурі ARM, тут також згадали й використання майбутніх процесорів від Intel. Відповідно до дорожньої мапи Dell, компанія оновить ноутбуки XPS 16 Diablo та XPS 14 Pista з Arrow Lake-H процесорами у 2025 році.

Також очікується, що NVIDIA представить нову GENxx архітектуру у 2025 році, яку теж планують використати для оновлення ноутбуків XPS.

XPS 13 Tributo, який буде першим ноутбуком, котрий матиме процесори Snapdragon X, також отримає оновлення на процесорах Lunar-Lake-MX. А у 2026 році компанія знову оновить Diablo з Panther Lake-H та представить XPS 14 Huracan з Panther Lake-Px40 та Snapdragon X Gen2. Також у документах згадується, що ноутбуки на Intel Nova Lake з’являться у першому кварталі 2027 року.

Ще однією цікавою деталлю в документах є те, що Dell розглядає можливість використання процесорів AMD для своїх ноутбуків у 2027 році. Процесори AMD згадуються поруч з Intel та Qualcomm для найпотужнішої моделі XPS 16 Perfromante.

Але тут також варто зазначити, що це оновлення можуть перенести й на 2028 рік. Компанія не використовувала процесори AMD з 2009 року після випуску настільного ПК XPS 625 з Phenom II.