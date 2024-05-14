На конференції Google I/O генеральний директор компанії Сундар Пічаї анонсував нову функцію “Ask Photos”, яка має з’явитися цього літа і зробить сервіс набагато розумнішим.

Пічаї запитав: “Який номер мого автомобіля?”. Інтегрований в Google Photos Gemini виявився достатньо розумним, щоб з’ясувати, про який саме автомобіль йдеться — на основі місцезнаходження, та того, скільки разів він з’являвся на фотографіях протягом багатьох років, а також інших даних — і надав фактичний номер у текстовій відповіді разом із зображенням, що його підтверджує.

Пічаї сказав, що Ask Photos з’явиться в Google Photos цього літа “з більшими можливостями в майбутньому”. Щоб проілюструвати, наскільки важливим став цей сервіс для мільйонів людей, генеральний директор Google сказав, що з моменту запуску “майже 9 років тому” сервіс Photos отримує 6 мільярдів завантажень (фото і відео) щодня.