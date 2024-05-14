Sony призначила двох нових керівників PlayStation – Германа Хульста та Хідеакі Нішіно. Вони замінять Джима Райана, який пішов у відставку, та почнуть виконувати обов’язки з 1 червня, повідомляє The Verge.

Герман Хульст залишить посаду керівника PlayStation Studios та буде генеральним директором Studio Business Group, яка включає всі основні студії Sony та займається розвитком фільмів і серіалів за франшизами компанії.

Хідеакі Нішіно досі обіймав посаду старшого віцепрезидента в Platform Experiences. Він буде гендиректором Platform Business Group, яка працює над консолями, технологіями, аксесуарами, PSN та співпрацює з іншими видавцями та інді-розробниками.

Нові керівники будуть підпорядковуватися фінансовому директору Sony та голові Sony Interactive Entertainment’s (SIE) Хірокі Тотокі.

Тотокі виконував обов’язки тимчасового генерального директора Sony і працював над пошуком наступника на посаду гендиректора, але тепер Sony вирішила розділити обов’язки з керівництва бізнесом PlayStation між платформою та іграми.