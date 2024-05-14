Samsung повністю переглядає свої плани щодо бюджетнішого Galaxy Fold, випуск якого був запланований на другу половину цього року. Про це пише The Elec.

Компанія планувала випустити дешевший Fold 6 цього року на додаток до існуючої серії Galaxy Flip 6 і Fold 6, але тепер планує випустити лише два складані смартфони. Причинами називають відсутність факторів диференціації продукції та галузеву невизначеність.

За повідомленнями, компанія тепер планує більше уваги приділити вдосконаленню моделей Galaxy Fold 6 та Flip 6, а вже наступного року Samsung розглядає можливість випустити як дешевшу версію Fold, так і доступніший Flip.

У липні минулого року президент Samsung Те Мун Ро висловив очікування, що глобальний попит на складані смартфони досягне 100 мільйонів одиниць на рік протягом п’яти років. Це у сім разів перевищує оцінку глобального постачання складаних смартфонів у 2023 році, коли їх поставили 15,8 мільйона одиниць.