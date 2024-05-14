ПриватБанк запустив у Приват24 програму лояльності “Привіт”, яка передбачає персональні знижки та кешбеки. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

У банку зазначили, що “Привіт” розроблено для того, щоб клієнти змогли користуватися найбільш цікавими пропозиціями від різних брендів, на відміну від поширених на ринку стандартних кешбеків.

Програма підбирає для кожної людини пропозиції, які співпадають з її споживчими, платіжними звичками, географією проживання та зміною пори року чи необхідністю “перевзути” авто.

“Вже у травні понад 18,5 мільйонів клієнтів ПриватБанку отримають пропозиції вигідних покупок та персональних знижок і кешбеків від топових українських брендів та компаній в новій програмі лояльності “Привіт”, що тепер є у кожному Приват24″, – йдеться у повідомленні.

Програма заснована на інтелектуальних алгоритмах, ШI та аналізу споживчої поведінки клієнта. Пропозиції знижок та кешбеків можна знайти в меню “Привіт” мобільного застосунку чи вебверсії Приват24. Перелік доступних покупок оновлюються щодня. Пропозиції діють від декількох днів до місяця.

“Щоб заощаджувати кошти, достатньо активувати пропозицію в програмі “Привіт” та відразу ж отримувати кешбеки та робити покупки зі знижками. Кількість активованих пропозицій не обмежена. Кешбек чи знижка надається автоматично від кожної оплати карткою ПриватБанку в період дії пропозиції партнера та активується під час оплати товару”, – йдеться в повідомленні.

До слова, недавно ПриватБанк запустив для українських підприємців, які відкривають свій рахунок ФОП через сайт банку, можливість зробити це в декілька кроків – як за допомогою Smart ID та КЕП ПриватБанку, так і через Дія.Підпис.