ПриватБанк запустив для українських підприємців, які відкривають свій рахунок ФОП через сайт банку, можливість зробити це в декілька кроків – як за допомогою Smart ID та КЕП ПриватБанку, так і через Дія.Підпис. Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Член правління банку з питань МСБ Євген Заіграєв зауважив, що підключення сервісу Дія.Підпис значно спрощує відкриття рахунків ФОП для підприємців, які не були клієнтами банку або не мали електронного підпису від ПриватБанку.

“Щоб відкрити новий рахунок у ПриватБанку на сайті банку, підприємцям треба пройти 6 простих кроків, що займатиме не більше 5 хвилин. Щомісяця нові рахунки в ПриватБанку відкривають майже 20 тисяч ФОПів, при цьому кожний третій новий рахунок підприємця відкривається виключно онлайн через сайт банку, а після старту сервісу кожен п’ятий підприємець при відкритті нового рахунку користується саме Дія.Підпис”, – йдеться в повідомленні.

Також ПриватБанк посилається на дослідження компанії CBR у 2023 році, яке свідчить, що 45% юридичних осіб та 61% підприємців називають цю фінустанову основним банком для свого бізнесу.