У США батьки позиваються до ігрових компаній. Вони звинувачують представників індустрії в тому, що ігри провокують залежність у дітей. Про це повідомляє Bloomberg.

Кушанель Донерсон каже, що її 14-річна дитина настільки багато грала у Call of Duty, NBA 2K, Grand Theft Auto V та Roblox протягом минулих дев’яти років, що це привело до пошкодження мозку, інсульту та судом.

Жаклін Анжеліллі розповідає, що її 9-річна дитина також грала у ці ігри “у зростальному та неконтрольованому темпі” з 6 років і у неї діагностували численні психічні розлади.

Скарги почали масово надходити з минулого року, коли сотні інших родин отримали дозвіл подавати подібні судові позови щодо найбільших соціальних мереж.

Адвокати батьків намагаються згрупувати понад десяток позовів про залежність від відеоігор перед одним федеральним суддею на слуханнях, які призначено на 30 травня в Солт-Лейк-Сіті.

Зараз позови від Донерсон та Анжеліллі націлені на Microsoft, Nintendo, Sony, Roblox та Epic Games. Майже всі ці компанії є частиною Асоціації розважального програмного забезпечення, яка заперечує звинувачення.