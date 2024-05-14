Свого часу новинка Kia EV6 стала одним із засновників сучасної лінійки електромобілів компанії Kia, що наразі вже зросла до кількох моделей. Проте нові моделі продемонстрували новий дизайнерський стиль – й тепер вже електромобілю Kia EV6 довелося наздоганяти.

Щоб відповідати новому дизайну електромобілів Kia, хетчбек Kia EV6 отримав повністю змінену передню частину: гострокутні фари з окремими модулями всередині, змінений передній бампер та решітки повітрозбірників. Також можна відзначити оригінальні колісні диски (19- або 20-дюймові) та задній ліхтар, який, наче, огинає кришку багажника. Оновлений електромобіль дебютував одразу в двох версіях: стандартний Kia EV6 (білий) та Kia EV6 GT-Line (синій).

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Серед внутрішніх змін – поява заокругленого подвійного дисплея та нового керма з горизонтальними спицями: ці елементи помітно оновлюють салон. Інша внутрішня зміна стосується вже технічної складової: відтепер електромобіль Kia EV6 отримав акумулятор ємністю 84 кВт⋅год. проти 77,4 кВт⋅год. раніше, що дозволило збільшити запас ходу – тепер до 494 км проти 475 км раніше.

Максимальний показник запасу ходу видає електромобіль Kia EV6 у версії з одним електромотором потужністю 168 кВт або 228 к.с. та заднім приводом. Хоча також передбачена й версія з повним приводом та двома електромоторами – їхня сумарна потужність сягає 239 кВт або 325 к.с.

Наразі представлена оновлена версія Kia EV6 саме для корейського ринку. Проте її поява означає, що невдовзі дебютують й глобальні версії електромобіля, які продають на інших ринках – до речі, також включаючи й український.