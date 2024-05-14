Google у співпраці з HP запустить свій проєкт 3D-конференцій Starline у 2025 році. Про це компанія повідомила у своєму блозі напередодні Google I/O.

Google розпочав роботу над проєктом Starline у 2021 році. Він полягає у створенні ілюзії присутності співбесідника в одній кімнаті за рахунок 3D-зображення та спеціально розробленого екрана.

Google планує почати комерціалізацію проєкту протягом 2025 року. Компанія також працює над інтеграцією Starline із популярними сервісами відеоконференцій, такими як Zoom і Google Meet.