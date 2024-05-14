Google у співпраці з HP запустить свій проєкт 3D-конференцій Starline у 2025 році. Про це компанія повідомила у своєму блозі напередодні Google I/O.
Google розпочав роботу над проєктом Starline у 2021 році. Він полягає у створенні ілюзії присутності співбесідника в одній кімнаті за рахунок 3D-зображення та спеціально розробленого екрана.
Google планує почати комерціалізацію проєкту протягом 2025 року. Компанія також працює над інтеграцією Starline із популярними сервісами відеоконференцій, такими як Zoom і Google Meet.
“Оскільки більша частина сенсу та намірів передається мовою жестів, а не лише словами, досвід спільної роботи з ефектом занурення відіграє важливу роль у створенні справжніх людських зв’язків у гібридних середовищах. Ми пишаємося тим, що співпрацюємо з Google, щоб вивести цю технологію на ринок, використовуючи можливості штучного інтелекту для формування майбутнього спільної роботи”, – пише Алекс Чо, президент підрозділу персональних систем HP.
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