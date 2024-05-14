Гравці просять Bethesda залишити Fallout 4 у спокої після того, як нещодавні оновлення студії зламали моди у грі. Про це повідомляє Kotaku.

25 квітня вийшло оновлення “наступного покоління” для Fallout 4, яке тизерили протягом кількох років. Воно мало виправити старі проблеми, покращити продуктивність та зробити гру кращою, особливо на тлі того, скільки нових гравців отримала франшиза після релізу серіалу від Amazon.

Насправді вийшло так, що оновлення зламало чимало популярних модів, які спільнота розробляла роками. Зокрема це змусило розробників моду Fallout London перенести реліз напередодні виходу оновлення, тому що розробники вже тоді переживали, що воно все зламає.

13 травня Bethesda випустила ще одне оновлення, яке виправило кілька проблем, але все ж не розв’язало проблему з модами. Fallout 4 Script Extender, який є основою для багатьох модів, зокрема Fallotu London, більше не працює.

Цю проблему згодом виправлять, але зараз чимало фанатів гри у соціальних мережах обурені та скаржаться на те, як оновлення від Bethesda негативно вплинули на гру.

Деякі гравці навіть стверджують, що до оновлення “наступного покоління”, Fallotu 4 на ПК із правильними модами була набагато кращою грою, ніж після випуску оновлення.