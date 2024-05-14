Стартап у сфері штучного інтелекту Anthropic заявив про запуск свого бота під назвою Claude у Європі, зокрема і в Україні. Він буде доступний користувачам та компаніям через браузер та застосунок для iPhone, повідомляє CNBC.

Claude вільно володіє французькою, німецькою, італійською, іспанською, німецькою та іншими європейськими мовами, серед яких і українська.

Підписка Claude Pro коштує $20 на місяць та надає доступ до Claude 3 Opus – найсучаснішої пропозиції Anthropic.

Anthropic також запускає свою бізнес-орієнтовану підписку Claude Team, яка коштує $30 на місяць.

Anthropic швидко стала однією з найгучніших і найбільш розрекламованих компаній на ринку генеративного ШІ. Минулої осені стало відомо, що Amazon робить значний крок у сфері штучного інтелекту, інвестуючи до $4 мільярдів у стартап.

Ці інвестиції стали предметом занепокоєння з боку деяких регуляторів, які побоюються, що це може зменшити незалежність компанії.

У Великій Британії регулятори оцінюють, чи можуть інвестиції та партнерство Amazon із Anthropic стати злиттям, яке здатне зменшити конкуренцію.

Amazon заявляє, що її партнерство з Anthropic є обмеженою корпоративною інвестицією, а не злиттям.