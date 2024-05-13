Зображення наступних “ШІ-ноутбуків” Dell Inspiron 14 7441 Plus та XPS 13 9345, які матимуть клавішу Copilot для роботи зі штучним інтелектом, потрапили до видання Windows Report.

Dell Inspiron 14 7441 Plus

Ця модель, за попередніми повідомленнями, матиме 16-ядерний чип Snapdragon X Elite.

У витоку технічних характеристик також згадується, що Inspiron 14 7441 Plus буде випущений з Windows 11 24H2 Preview Build, яка додасть новий провідник AI Explorer та багато інших можливостей штучного інтелекту.

Буде цікаво подивитися, як AI Explorer працює з 16 ГБ оперативної пам’яті, оскільки це базова ємність ОЗП, якою буде оснащено цю модель.

Ноутбук матиме заокруглені краї, два порти USB-C і один USB-A, та слот карт пам’яті microSD.

Ноутбук отримає вбудований сканер відбитків пальців у клавіші живлення. Також над дисплеєм можна побачити широкий блок фронтальної камери з різноманітними датчиками, що дає можливість припускати, що ноутбук також підтримуватиме і сканування обличчя власника.

Dell XPS 13 9345

Дизайн XPS 13 9345 дуже схожий на Dell XPS 13 Plus, який з’явився у 2023 році. Звісно, майбутня модель також матиме окрему клавішу Copilot.

Повідомляється, що XPS 13 9345 отримає 2 комплектації, як з процесором Intel Ultra, так й зі Snapdragon X Elite. Те ж саме стосується й оперативної пам’яті: очікується, що ноутбуки матимуть 16 ГБ, або 32 ГБ ОЗП.

Ноутбук матиме два порти USB-C. Також функціональні F-клавіші будуть зроблені у вигляді сенсорної панелі, що виробник вже практикував у цій лінійці.

Повідомляється, що вся частина топкейса під клавіатурою буде слугувати трекпадом, як і в XPS 13 Plus.

Очікується, що ноутбук матиме 13-дюймовий OLED-екран та буде найдорожчою моделлю Dell цього покоління.

Поки невідомо, коли Dell офіційно представить свої нові ноутбуки. Ймовірно, це станеться перед оновленням Windows 11 до версії 24H2. Це оновлення буде присвячено інтеграції штучного інтелекту та має вийти осінню цього року. Видання Windows Report припускає, що можна очікувати на серпень-вересень поточного року.