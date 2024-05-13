У Supergiant Games без жодних оголошень переглянули вартість Hades II в деяких регіонах, серед яких опинилася й Україна.

6 травня, коли гра вийшла в дочасному доступі, вона коштувала 600 гривень для українських гравців. Після перегляду цін вона вже коштує 460 гривень, а гравцям, які придбали гру раніше, розробники повернули різницю на гаманець в Steam.

В Epic Games Store гра все ще коштує ті самі 600 гривень.

У розділі відповідей на поширенні питання Supergiant Games повідомляє, що ціна може змінюватися під час та після дочасного доступу, тож, можливо, що гра знову коштуватиме 600 гривень після повноцінного релізу.

Не зайве буде нагадати, що в грі присутня майстерна українська текстова локалізація від Богдани Вознюк.