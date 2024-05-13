Microsoft Word додає одну, але вкрай важливу опцію “злити форматування” до параметрів форматування за замовчуванням. Про це компанія повідомила в блозі Microsoft 365 Insider.

Натиснувши на “злити форматування”, вставлений фрагмент тексту буде відформатовано під вже наявний в документі, включаючи шрифт і його розмір. Опція зберігає оригінальний жирний і підкреслений текст, а також структуру списків і таблиць.

Дана опція вже була доступна раніше, але вона була захована глибоко в налаштуваннях. Алі Фореллі, проєктний менеджер в команді Word повідомив, що вони прислухались до відгуків користувачів та зробили цю опцію основною.

Новий параметр замінить “зберегти вихідне форматування”, який все ще залишиться доступним, але тепер користувачам доведеться увімкнути його вручну по шляху “Файл” > “Параметри” > “Додатково” >”Вирізати, копіювати та вставити”.