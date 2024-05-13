В App Store з’явився емулятор PlayStation 1 Gamma. Застосунок дозволяє налаштовувати зовнішній вигляд екранного контролера та включає підтримку Bluetooth-контролерів і клавіатур, повідомляє AppleInsider.

Додаток підтримує Google Drive і Dropbox для резервного копіювання власних образів ігрових дисків, а також автоматично збереженого прогресу. Крім того, для емуляції не потрібні файли BIOS консолі.

Розробник Gamma ZodTTD має багату історію створення емуляторів для iOS: він розробив перші емулятори Nintendo 64 і TurboGrafx понад десять років тому.

Згідно з правилами щодо емуляторів з App Store, Gamma є безплатним застосунком і не потребує жодних внутрішніх покупок.