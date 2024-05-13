Bohemia Interactive анонсувала нову мапу для багатокористувацького симулятора виживання DayZ. Розширення під назвою DayZ Frostline має вийти восени 2024 року на усіх платформах – Windows ПК в Steam, Xbox One та PlayStation 4.

Нова мапа має розмір 83 км² і демонструє вкритий снігом та тундрою вигаданий архіпелаг Сахал (так, це натяк на окупований росіянами японський Сахалін). Гравців чекають складні погодні умови, нестача їжі та палива, активний вулкан, численні інфіковані та, звісно ж, інші гравці, яки полюють на ті самі ресурси.

Попередня велика мапа до гри, DayZ Livonia, вийшла у 2019 році та отримала змішані, а за останні 30 днів переважно негативні відгуки гравців. Подивимось що чекає DayZ Frostline.

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Цікаво, що сама DayZ, яка була вкрай популярною за часів моду для Arma 2, була майже закинута через кілька років після початку розробки окремої гри на основі моду. Гра була анонсована у 2012 р., але вийшла лише у 2018 р., коли її автор Дін Холл давно вже залишив Bohemia Interactive.

Але Bohemia Interactive не кинула проєкт, який до 2018 р. майже втратив усіх гравців, і поступово повернула інтерес до DayZ. Починаючи з 2022 р. гра залучає на Steam понад 50 тис. гравців (пік онлайн) щодня, а рекорд за одночасною кількістю гравців встановлено лише 4 місяці тому – 73 418 людей.