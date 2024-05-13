Представники з США та Китаю матимуть зустріч у Женеві, щоб обговорити питання довкола штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.

Адміністрація Джо Байдена намагається зменшити непорозуміння з Китаєм. Ентоні Блінкен, держсекретар США, та Ван І, міністр закордонних справ Китаю, вже обговорювали тему штучного інтелекту у Пекіні у квітні.

Зараз уряд США вимагає від Китаю та росії погодитися на умови, що лише людина може ухвалювати рішення щодо використання ядерної зброї.

“Це перша зустріч такого роду. Отже, ми очікуємо обговорення повного спектра ризиків, але наразі не будемо розв’язувати конкретні питання”, – розповів представник США репортерам.

Представник США також розповів, що штучний інтелект у Китаї запроваджений вже у цивільних та військових секторах, а також у секторі національної безпеки, що підриває безпеку США та їхніх союзників.