На фоні зростаючого попиту Arm планує випустити власні чипи для штучного інтелекту у 2025 році. Про це повідомляє Nikkei Asia у новому звіті.

Зараз компанія веде перемовини з різноманітними виробниками, зокрема тайванською компанією TSMC. Прототип чипу буде готовий весною наступного року, а масове виробництво планують розпочати восени.

Arm візьме на себе початкові витрати на розробку. SoftBank, яка володіє 90% акцій компанії також зробить внесок. Після того, як система масового виробництва буде налагоджена, бізнес чипів штучного інтелекту можна буде відокремити та передати SoftBank.

У 2026 році SoftBank планує побудувати центри обробки даних, оснащені мікросхемами власного виробництва, у США, Європі, Азії та на Близькому Сході.

Оскільки центри обробки даних потребують величезної кількості електроенергії, компанія також розширить свою діяльність в її виробництві, побудувавши власні вітряні та сонячні електростанції.