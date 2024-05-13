За інформацією Apple, iOS-розробники переважно не зацікавлені в альтернативних способах оплати в App Store. Про це пише Engadget.

На слуханні в межах судового процесу з Epic Apple заявила, що лише 38 розробників подали заявки на додавання таких посилань – із приблизно 65 000, які могли б це зробити.

Нові правила, запроваджені в січні, вимагають від розробників отримати схвалення Apple, перш ніж вони зможуть додавати альтернативні варіанти оплати, і передбачають, що їм все одно доведеться платити комісію в розмірі до 27%.

Ці зміни мали на меті задовольнити судову заборону, видану окружним суддею США 2021 році. Але Epic назвала спробу Apple виконати цю заборону “фікцією” і подала скаргу до суду.

Окрім комісії Apple, розробники також повинні враховувати комісію за обробку платежів, що в цілому може призвести до того, що вони платитимуть ще більше, ніж раніше.