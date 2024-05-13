Чергове розширення мапи симулятора далекобійника American Truck Simulator, American Truck Simulator – Nebraska, вийде вже 16 травня 2024 р.

Небраска була анонсована ще у серпні 2023 р., але офіційна мапа штату та кількість міст, які будуть представлені в доповненні, ще не оголошені. Звісно ж, у новому DLC будуть і додаткові оглядові майданчики, і пам’ятки архітектури та природи, і нові типи індустріальних будівель, ну і купа нових шляхів.

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Цікаво, що цього разу великому розширенню мапи не передує велике оновлення гри. Update 1.50, яке має внести деякі зміни у систему рендерингу (це все ще не новий рушій і не DirectX 12) та презентувати повність перероблений інтерфейс, прибуває ще на стадії експериментальної бети, і навіть не дістався до відкритої бети, тож треба почекати. Поки що насолоджуємося заспокійливим трейлером American Truck Simulator – Nebraska.